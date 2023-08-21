فياض: لا يمكننا تسديد ثمن الفيول للعراق إلا بالدولار

لفت وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال، وليد فياض، إلى أنّ “هناك مبلغ 60 مليون دولار مخصص للكهرباء، ولكن المشكلة أنها موجودة بالليرة اللبنانية”.

وقال فياض: “إذا لم يتم تحويل المبلغ إلى دولار من قبل مصرف لبنان فلا يمكننا سداد مستحقات العراق مقابل الفيول”.

وقد رأس رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، اجتماع “اللجنة الوزارية الخاصة بملف الكهرباء” بعد ظهر اليوم في السراي.

وشارك في الإجتماع: وزير الطاقة والمياه وليد فياض، وزير المال يوسف خليل، وزير الصناعة جورج بوشكيان، وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه، وزير العدل هنري خوري، وزير الاتصالات جوني قرم، وزير الثقافة محمد وسام مرتضى، المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، الامين العام لمجلس الوزراء محمود مكية، رئيس مجلس الادارة المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك مع وفد من مجلس الادارة.