الجمعة 22 ذو الحجة 1443 ﻫ - 22 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فياض إلى القاهرة وعمان لتسريع الحصول على الغاز والكهرباء

3 - أكتوبر - 2021
وليد فياض

وليد فياض

A A A
طباعة المقال

غادر وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض مساء اليوم متوجها الى مصر، على رأس وفد ضم كلّ من رئيس مجلس ادارة مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان المهندس كمال حايك ومدير عام النفط المهندس أورور الفغالي واختصاصيين في الطاقة من مؤسسة كهرباء لبنان ومن مديرية النفط، على ان يعقد غدا اجتماعات ولقاءات مع كل من وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر الدكتور محمد شاكر.

وتدور المباحثات واللقاءات المشتركة بين الجانبين حول إمكانية حصول لبنان على الغاز المصري بأسرع ما يمكن.

ويستكمل فياض والوفد المرافق الاجتماعات بعد غد الثلاثاء في مصر، على ان يغادرها مساء الى عمان لعقد سلسلة لقاءات ومباحثات سيجريها ايضاً مع وزيرة الطاقة والثروة المعدنية في الاردن المهندسة هالا زواتي، ووزير النفط والثروة المعدنية في سوريا المهندس بسام طعمة ومسؤولين في قطاع الطاقة من كل من الاردن وسوريا ولبنان استكمالا للمباحثات التي أجراها لضمان حصول لبنان على الكهرباء من الاردن عبر سوريا على ان يعود مساء الاربعاء الى لبنان.

    المزيد من أخبار لبنان

    لبنان يعيش أزمة كهرباء خانقة
    مدينة صور على موعد مع العتمة الشاملة في هذا التاريخ!
    شيخ العقل لطائفة الموّحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى
    تعليق لشيخ عقل الدروز على قضية توقيف المطران موسى الحاج!
    الخبز لبنان
    نداء من أصحاب أفران الجنوب: أنصفونا!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    تحذير من ارتفاع جنوني لسعر صرف الدولار
    نائب رئيس اتحاد الافران والمخابز علي ابراهيم
    رئيس نقابة المخابز يعلن استقالته: لن أكون شاهد زور
    المطران موسى الحاج
    بعد التعرض للمطران موسى الحاج.. بيان حاد اللهجة من أساقفة الكنيسة المارونية بوجه القاضي عقيقي