الأربعاء 17 ذو الحجة 1444 ﻫ - 5 يوليو 2023 |
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فياض استقبل فرونتسكا.. وهذا ما وعدت به قبل سفرها

منذ 49 دقيقة
وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض

وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض

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استقبل وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرونتسكا في مكتبه في الوزارة، في زيارة تنسيقية قبل سفرها الى نيويورك للمشاركة في الاجتماعات السنوية للأمم المتحدة والإفادة عن تطور الأوضاع في لبنان.

وأوضح فياض لفرونتسكا “الخطوات التي تقوم بها الوزارة لوضع كل القطاعات على سكة التعافي، خصوصا في قطاع الكهرباء، إذ تتابع الوزارة مع مؤسسة كهرباء لبنان تنفيذ خطة الطوارئ وتذليل العقبات التي تعيق هذا التنفيذ”.

وفي هذا الإطار، تمنى “فياض على فرونتسكا دعم موقف لبنان لناحية الطلب من منظمة UNHCR المساعدة على دفع مستحقات مخيمات النازحين السوريين لمؤسسة كهرباء لبنان والطلب أيضا من منظمة الأونروا المساعدة في عملية جباية فواتير الكهرباء في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بحسب الآليات التي اقترحتها الوزارة والمؤسسة”.

كما شرح فياض “التقدم الحاصل في المشاريع الإصلاحية التي تعدها الوزارة في قطاع المياه، في إطار تطبيق قانون المياه الجديد رقم 192/2020″.

ووعدت فرونتسكا بـ”نقل هذا الواقع والتقدم الكبير والايجابي الحاصل في كل قطاعات الوزارة إلى اجتماعات الأمم المتحدة”.

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