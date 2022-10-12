فياض: الاستعدادات للتنقيب عن الغاز ستستغرق "عدة أشهر"

قال وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض الأربعاء، إن الاستعدادات للتنقيب عن الغاز ستستغرق “عدة أشهر” بمجرد دخول اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل والذي توسطت فيه الولايات المتحدة حيز التنفيذ.

وأشارت إسرائيل ولبنان الثلاثاء إلى موافقتهما على اتفاق يحدد حقوقهما البحرية، وقال رئيس الوزراء نجيب ميقاتي إن شركة توتال إنرجيز يمكنها أن تبدأ العمل في الحقول البحرية اللبنانية فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ.

فيما ذكرت مسودة اطلعت عليها رويترز “الأربعاء 12-10-2022” إن الاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة لترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان يهدف إلى “التوصل إلى حل دائم ومنصف” للنزاع القائم منذ فترة طويلة.

وجاء في المسودة “يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في التاريخ الذي تُرسل فيه حكومة الولايات المتحدة إشعارا يتضمن تأكيدا على موافقة كل من الطرفين على الأحكام المنصوص عليها في هذا الاتفاق”.

وفي اليوم الذي ترسل فيه واشنطن هذا الإشعار، سيرسل لبنان وإسرائيل في نفس الوقت إحداثيات متطابقة إلى الأمم المتحدة تحدد موقع الحدود البحرية.

ويمثل الاتفاق أول انفراجة دبلوماسية كبيرة بين البلدين منذ سنوات، لكنه لا يزال محدود النطاق نسبيا ولا يشمل حلا للنزاع طويل الأمد حول الحدود البرية بينهما.

وينص الاتفاق على إبقاء الوضع الراهن بالقرب من الشاطئ على ما هو عليه، بما في ذلك على طول خط العوامات البحرية المثير للجدل.

وجاء في المسودة “يعتزم الطرفان حل أي خلافات بشأن تفسير هذا الاتفاق وتطبيقه عن طريق المناقشات التي تقوم الولايات المتحدة بتيسيرها”، مما يعني استمرار دور الضامن لواشنطن.

وأشادت إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة بالاتفاق باعتباره إنجازا تاريخيا الثلاثاء.