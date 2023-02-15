فياض: تفاؤل في تحقيق نتائج جيدة في المناطق الإستكشافية المطروحة

عقد وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال الدكتور وليد فياض مع نظيره وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا على هامش مؤتمر EGYPS 2023 جلسة مباحثات، في حضور اعضاء من هيئتي البترول اللبنانية والمصرية. وتم التداول في التحضيرات التي تعمل عليها الدولة اللبنانية مع إئتلاف الشركات أصحاب الحقوق في الرقعة رقم 9 في المياه البحرية اللبنانية حيث يتحضر المشغل “توتال اينرجيز” لحفر بئر استكشاف هذا العام في هذه الرقعة، بالاضافة الى مسار دورة التراخيص الثانية في المياه البحرية حيث تسعى وزارة الطاقة والمياه وهيئة ادارة قطاع البترول الى جذب شركات تنقيب عالمية للاشتراك فيها، بحسب المكتب الاعلامي في وزارة الطاقة.

وقد عبر الوزير الملا عن “دعم بلاده الكامل للبنان في سعيه الدؤوب الى تكثيف أنشطة الإستكشاف في الرقع الثمانية المعروضة للتلزيم من خلال دورة التراخيص القائمة حاليا”. واعتبر “أن لدى لبنان فرصة كبيرة في حال نجاح ما تقوم به الشركات العاملة في لبنان في تحقيق الكشوفات البترولية المطلوبة”.

بدوره، شكر الوزير فياض الجهود المصرية الداعمة للبنان والحفاوة التي أحيط بها من قبل الجانب المصري خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر المنعقد في القاهرة، لافتا الى أهمية ما عقده من لقاءات وتواصل مباشر خلال فاعليات مؤتمر EGYPS 2023″ مبديا كل “تفاؤل في تحقيق لبنان نتائج جيدة في الأعمال الحالية وفي المناطق الإستكشافية المطروحة”.

من جهة أخرى، التقى الوزير فياض في جناح هيئة قطاع البترول ممثلي شركات التنقيب العالمية الكبار، منها: شركة “توتال انرجيز الفرنسية” وشركة “بتروناس الماليزية” وشركة “شيفرون الاميركية” و”سي سي انرجي اللبنانية” وشركة “اي غاز المصرية” وشركة “كايرون المصرية” و”دانا بتروليوم البريطانية” وشركة “ايني” الايطالية وغيرها، حيث أجرى الوزير فياض سلسلة مباحثات معهم جرى خلالها تشجيعهم وحثهم على الاستثمار في المياه البحرية اللبنانية.

وختم الوزير فياض زيارته الى مصر وعاد اليوم الى لبنان.