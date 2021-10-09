فياض: تقارير انفصال شبكة ​الكهرباء​ بعد نفاد الفيول مبالغ فيها

وصف وزير الطاقة ​وليد فياض​، ​التقارير​ بشأن انفصال شبكة ​الكهرباء​ بعد نفاد فيول التشغيل، بأنها “مزايدات مبالغ فيها… وهي جهود ليست بناءة، الوضع اليوم ليس أسوأ من الوضع سابقًا، ونحن نعتمد على ​الفيول​ العراقي، حوالى 83 ألف طن بالشهر، وقد تتأثر الكمية المتوفرة لدينا بين وصول باخرة وأخرى وهذا ما حصل.”

وأشار فياض إلى أنه “عندما تصل الشحنة المنتظرة يوم الاثنين؛ سنعود إلى تغذية ​الشبكة الكهربائية​ بواقع أربع ساعات.”

وكشف فياض عن حصول وزارته “على موافقة ​مجلس الوزراء​ و​المصرف المركزي​ للحصول على ١٠٠ مليون ​دولار​ كي نستدرج العروض لاستيراد الفيول، ونتوقع أن يساعد هذا الأمر على رفع ساعات التغذية الكهربائية بحلول أواخر الشهر الجاري”.

وحسب فياض، تعمل وزارته على تذليل عقبات استجرار الطاقة من ​الأردن​، بما يناسب لبنان من حيث الكلفة والإطار التعاقدي المُلاَئِم للجانبين، مشيرا إلى أن “المفاوضات مع الوزيرة الأردنية تتقدم بشكل كبير والمفاوضات الآن تتمحور على التوصل إلى صيغة نهائية والتعرفة المناسبة للجانبين”.