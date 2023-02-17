فياض: حقل قانا واعد ونتائج إيجابية متوقّعة

تفقد الوزراء في حكومة تصريف الاعمال الطاقة والمياه وليد فياض والاشغال العامة والنقل علي حمية والبيئة ناصر ياسين باخرة “جانوس 2” التي وصلت اليوم الى مرفأ بيروت لتقوم بتشغيلها شركة Keran Liban وأتت بها شركة توتال إنيرجيز وشريكتها إيني وقطر للطاقة، وذلك بعد قيامها بمسح بيئي في المياه اللبنانية استغرقت مدته 8 أيام في الرقعة رقم 9.

كما حضر الى الباخرة مدير مرفأ بيروت ومدير عام الجمارك بالإنابة ريمون الخوري واعضاء هيئة ادارة قطاع البترول وحشد اعلامي محلي واجنبي.

وجال الوزراء على السفينة التي قامت خلال مسحها البيئي بجمع الصور لقاع البحر وأخذت عينات من المياه والرواسب فضلاً عن القيام بمراقبة الكائنات البحرية في المنطقة، وسيتم تحليل المعلومات والبيانات التي تم جمعها في اطار التقرير لدراسة تقييم الاثر البيئي وهي الخطوة التي تسبق عملية الحفر وذلك بالتوافق مع القوانين الدولية والمحلية.

وبعد ان شرح مدير توتال انيرجيز في لبنان Romain de la Martiniere مسار عملية المسح البيئي خلال الايام الثمانية المنصرمة من عمل الباخرة، تحدث الوزير فياض فقال: “ان الخطوة بناءة وايجابية في تحويل لبنان على خارطة الانتاج النفطي والغازي في المنطقة وفي حوض البحر الابيض المتوسط، وهذه الخطوة هي كناية عن عملية اتمام جمع المسح البيئي على عمق 1700، 1800 متر وهي خطوة ضرورية كجزء من العمل قبل البدء بعملية التنقيب”، مشيراً ان “المعلومات تظهر ان الحقل واعد”.

أضاف: “تم الإنجاز التاريخي الذي حصل عليه لبنان، عبر معادلة القوة التي نتمتع بها والظرف الاستثنائي الذي يحتاج اليه العالم الى غاز، ويحتاج لبنان الى استقرار لنتمكن من التنقيب عن ثروتنا”.

وتابع: “نحن وشركاؤنا ملتزمون الخطوات التنفيذية واطلاع الرأي العام اللبناني على كل التطورات المتعلقة بحفر البئر الاستكشافية في البلوك رقم 9 وفي حقل قانا المحتمل تحديدا. وهذا المسح البيئي هو من الأدوات التنفيذية، يتبعه اصدار الترخيص الملائم عبر وزارتي البيئة والطاقة ويتبعها وصول الحفارة وبدء اعمال الحفر للتنقيب. وهذا ما يلتزم به شركاؤنا آخر فصل الصيف المقبل للبدء بهذه الاعمال”، مضيفا انه “على أساس الإنتهاء من عمليات الحفر آخر الصيف ستتم معرفة إذا حصل اكتشاف”.

ورداً على سؤال اذا كان هناك أي مانع لعمل توتال، أشار الى أنه “ليس هناك أي حديث عن هذا الموضوع نهائياً، لا بل على العكس هناك نظرة ايجابية من قبل مسؤولي “توتال” و”ايني” وقطر للطاقة، وهذا ما عبروا عنه عندما قدموا الى لبنان منذ نحو أسبوعين”.

واشار فياض الى “ان حقل قانا واعد وهم يتوقعون نتائج إيجابية لكن يجب أن نكون واقعيين وننتظر الإكتشاف، وإذا صدر أي شيء من هذا القبيل فهو ليس سوى اشاعة.”

ياسين

من جهته، اكد الوزير ياسين “ان وزارة البيئة تواكب مع وزير الاشغال المسح البيئي الذي حصل كأول خطوة تنفيذية جرت لناحية البدء بأعمال التنقيب، وهو عمل جيد يجب الإحتفاء به نحن وشركاؤنا والحكومة ومع هيئة الغاز والبترول”.

ولفت الى “ان الدراسة البيئية ستتم مراجعتها مع الإختصاصيين وستكون هناك خطط لإدارة بيئية لتخفيف المخاطر وذلك عبر لجنة مشتركة أطلقناها ستصدر عنها قرارات مشتركة”.

حمية

وأكد وزير الاشغال “أهمية هذه الخطوة العملية بعد ان أخذت الحكومة اللبنانية قراراتها، وبالتالي نشجع تحالف شركات ايني وقطر وتوتال على الاستمرار بالإجراءات العملية على الارض لتسيير الأمور”، وقال: “باسم رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، إننا جاهزون لأي عمل مطلوب، ونتمنى المضي قدماً في كل مراحل التنقيب عن النفط والغاز لما فيه خير لبنان وشعبه”.