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فياض عن ترشيح فرنجية: على امل الوصول الى نوع من التفاهم

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 10 - نوفمبر - 2022 2:59 مساءً
النائب علي فياض

النائب علي فياض

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عقد المجلس النيابي جلسة خامسة لانتخاب رئيس للجمهورية والتي تمّ تطيير النّصاب فيها، وتحديد موعد جديد في 17 تشرين الثاني الحالي.

وبعد الجلسة وفي دردشة صحافية بين مراسل صوت بيروت انترناشونال ونائب حزب الله علي فياض حول ترشيح سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، وحول كون سليمان فرنجية المرشح الرئيسي للحزب بحيث يقطع الطريق عن أي اقتراح آخر، أجاب فياض: بأن الموضوع محل بحث مع الحلفاء حتماً، والحزب لديه معايير يبحث بها مع الحلفاء على قاعدة “على امل الوصول الى نوع من التفاهم داخل صف الحلفاء ليتوسع الى تفاهمات اخرى”.

وحول صحة المعلومات ان هناك فريقاً واحداً بين القوى الحليفة يرفض فرنجية، أشار: ” لن أدخل بهذه التحديدات مؤكداُ ان الحزب لا يضيع الوقت وكل لحظة تُستغل في سبيل الوصول الى تفاهم الذي لم يصل اليه الحزب لهذه اللحظة”.

وعند سؤاله عن مدى ارتباطهم بمجريات الخارج، أكد أن:” هذا المواضيع تتم مقاربتها بمعزل عن اي اعتبار خارجي بالمُطلق، فنحن دائماً نقارب الاستحقاق الرئاسي والحكومي انطلاقا من خلفيات تتصل بالمصلحة الوطنية اللبنانية الصرف”.

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