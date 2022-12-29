الخميس 5 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 29 ديسمبر 2022 |
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فياض عن تشغيل معامل الكهرباء: هناك عائق من وزارة المال

منذ 39 دقيقة
وزير الطاقة وليد فياض

وزير الطاقة وليد فياض

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مع استمرار أزمة انقطاع الكهرباء وفشل تنفيذ كلّ الوعود التي أطلقت بتأمينها لساعات إضافية، أكّد وزير الطاقة والماه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، خلال مؤتر صحافي لشرح التطورات المتعلقة ببواخر الفيول اللازمة لتشغيل المعامل، أن هناك عائقًا من وزارة المال، فهي لا تعطي القرار لمصرف لبنان بصرف الأموال.

فياض أشار إلى أنّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أكّد توفّر المال، متمنيًا في السياق أن تحجز هذه الأموال لتوريد الفويل، مشددًا على وجوب إما تأمين سلفة الاعتماد لنتفادى الهدر، أو أن توضع النقاط على الحروف فيُلغى الموضوع من أساسه.

كما كشف أنّه تمّ الاتفاق على أن تكون الكهرباء أقل كلفةً إذا توجهنا إلى خطة الطوارئ، قائلًا: “لكن هذا الموضوع شائك، والجهات الأجنبية التي يجب أن تساعد تتأخر، أما في الداخل فما الذي يؤخّرنا إذا أكّد مصرف لبنان وجود الأموال”؟

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