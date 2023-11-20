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فياض: قررنا السير بمناقصة الفيول

منذ 49 دقيقة
وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض

وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض

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ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إجتماعاً لـ”اللجنة الوزارية المخصصة لقطاع الكهرباء” عصر اليوم الإثنين، في السرايا وشارك فيه وزراء: الطاقة والمياه وليد فياض، المالية يوسف الخليل، الصناعة جورج بوشكيان، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الأشغال العامة والنقل علي حمية، التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، والاتصالات جوني قرم.

وشارك المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية، المدير العام للمالية جورج معراوي، ومستشار الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس.

بعد الاجتماع أدلى قال وزير الطاقة وليد فياض: “عرضنا في اجتماع اليوم، بناء على طلبي، موضوع مناقصة الفيول والحاجة الى الاسراع في اتخاذ الخطوات اللازمة للحصول على الفيول”.

وأضاف، “من ضمن ما عرضناه جواب هيئة الشراء العام الذي يعتبر أن هناك شوائب في المناقصة، فيما نحن نعتبر أنه لا يوجد شوائب ولدينا أجوبة واضحة على كل البنود التي أثيرت”.

وتابع، “من ضمن المواضيع المطروحة امكان السير بالعارض الواحد، وبيّنا أن الشروط المطلوبة لهذا الأمر متوافرة ومنها أن دفتر الشروط ليس معدا لطرف واحد بل يمكن الافادة منه من قبل عارضين آخرين، بدليل ان دفتر الشروط حازت به في السابق شركات أخرى”.

وبنتيجة البحث، قررت اللجنة أن يصار إلى السير بهذه المناقصة مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات هيئة الشراء العام، إضافة الى البحث في تقصير المدة الزمنية للمناقصة.

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