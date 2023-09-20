فياض: كهرباء لبنان لديها توازن مالي لكنها لا تستطيع أن تحصل على الدولار!

افتتح وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، بمشاركة الوزيرين في حكومة تصريف الأعمال السياحة وليد نصار والإعلام المهندس زياد المكاري المعرض المرافق لـ”أسبوع بيروت للطاقة”، في فندق “لوريال” – ضبية وحضور عدد كبير من الاختصاصيين من لبنان والخارج.

وشدد فياض على “أهمية انتقال لبنان الى الطاقة المتجددة”، مضيفاً: “إن افتتاح هذا المؤتمر في هذه المرحلة ضروري جدا بعد غياب عامين بسبب كورونا وسيكون مؤتمرا سنويا، وهذه السنة ستكون سنة أساسية لأنها ستحدد انتقال لبنان من الطاقة العادية إلى بلد يعتمد بشكل وازن على الطاقة المتجددة عبر الطاقة الشمسية وأيضا الهايدرو باور ليمثلوا معا ما نسبته 20 إلى 30 في المئة من الطاقة المعتمدة في لبنان وسترتفع هذه النسبة في السنوات المقبلة وخصوصا أن هناك إمكانات كبيرة لتحسينها.”

وتابع قائلا: “لقد رسا لبنان على الخريطة النفطية بعد تم الإنجاز التاريخي بترشيح الحدود لممارسة حقنا بالتنقيب عن المواد الموجودة عندنا وتحديدا في البلوك الرقم 9 الذي نأمل أن تظهر نتائج ما يحتوي أواخر الشهر”.

وختم: “الطاقة الشمسية تؤمن لنا استقلالية كبيرة في إنتاج الطاقة وبناء الاقتصاد، إلى ذلك هناك الدينامية التي يتمتع بها القطاع الخاص والذي يستفيد عبر السياسات القليلة التي تقوم بها الحكومة برفع الدعم من انخفاض نسبة الكلفة بسبب الطاقة الشمسية كي يزدهر، هذا النمو في القطاع الخاص والذي يظهر في هذا المؤتمر يحتاج إلى دعم مؤسسات الدولة وهنا نؤكد اننا وعند تحقيق أي إنجاز تظهر لنا صعوبات جديدة وآخرها أن بعض المؤسسات منها كهرباء لبنان لديها توازن مالي لكنها لا تستطيع ان تحصل على الدولار لإكمال مسيرتها، من هنا أنادي بضرورة تحسين المؤسسات العامة لتستفيد من الطاقة الجديدة لإكمال مسيرتها رغم الظروف الصعبة”.