فياض: لا أحد يبتزّني و"دقّيت لميقاتي ما ردّ عليّ"

أكد وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض أنه يستخدمون الكهرباء لابتزاز الناس بمصالحهم الحيويّة ولا أحد يبتزّني وأنا وميقاتي خرجنا بحلّ الكهرباء وهو وافق عليه.

وقال فياض لـmtv: “يُمكن تنفيذ الحلّ المقترح خارج مجلس الوزراء بألف طريقة دستوريّة و”دقّيت لميقاتي ما ردّ عليّ وبعتّلو رسالة نصّية ما ردّ”.

وأضاف: “البند الموضوع على جدول أعمال الجلسة لا يحلّ المشكلة والمطلوب حلّ شامل وليس “عالقطعة”.

وتابع: “حزب الله لا يبتزنا إنما لديه حساباته ويريد توازناً في البلد”.

وفي هذا المجال، كشفت معلومات mtv عن أن فياض قد يُصدر مراسيم يوقّعها 24 وزيراً وميقاتي يضمّ تواقيع الـ 8 وزراء فتمرّ السلفة.