فياض: مشكلة بين الحكومة ومصرف لبنان

ذكر وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، أنّ “خطة الكهرباء ناجحة وتزيد التغذية، وهناك معضلة مع مصرف لبنان تحتاج إلى حلول”، موضحًا أنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي “لم يُبدي أي اعتراض على عملنا”.

ولفت، في تصريح لقناة الـ”LBCI”، إلى أنّ مناقصة استيراد الفيول تستند إلى قرار من مجلس الوزراء”، مشيرًا إلى “أننا قمنا بإجراء مناقصتين بناء على قرار مجلس الوزراء”، موضحًا أنّ الكلام عن أنّ الفيول أويل غير مطابق للمواصفات غير صحيح، مشددًا على “أننا بحاجة إلى شحنة الفيول الجديدة”، لافتًا إلى أنّ “تأمين هذه الشحنة من الفيول ليس أمرًا خاطئًا”.

وصرّح فياض بأنّ “هناك مشكلة كحكومة في العلاقة المستجدة مع مصرف لبنان حول تأمين العملة الصعبة”.