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فياض من اسطنبول: للوقوف صفاً واحداً ضدّ الحرب العدوانية العبثية والهمجية

منذ 37 دقيقة
وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض

وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض

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ترأس وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض وفد الوزارة الى إسطنبول للمشاركة في “الأسبوع المتوسطي الأخضر” المنعقد بتنظيم من “الإتحاد من أجل المتوسط” وبمشاركة أكثر من ٣٠ دولة متوسطية ومنظمة دولية.

وشارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر حيث عرض خلال كلمته أهمية “التنسيق بين كل الدول للمضي قدماً في مسار الطاقة المستدامة وتخفيف الآثار البيئية المدمرة للتغير المناخي على حوض البحر المتوسط”، داعياً الى “توحيد الجهود الوطنية والاقليمية في هذا المجال”.

وربط فياض في كلمته “مفهوم الإستدامة في قطاعي الطاقة والمياه وغيرها من القطاعات بمفهوم السلام”، مؤكداً أن “لا إستدامة من دون السلام والإستقرار”، داعياً الجميع الى “الوقوف صفاً واحداً ضدّ الحرب العدوانية العبثية والهمجية في فلسطين والتي تكلف خسائر بشرية كبرى والمليارات من الخسائر المادية، مشيراً الى حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والسيادة و إلى ضرورة العمل الفوري في سبيل وقف إطلاق النار”.

كذلك، جدد فياض في مداخلته “إلتزام لبنان الإصلاحات اللازمة لتحويل قطاع الطاقة في لبنان نحو مزيد من الطاقة المستدامة، مفنداً المراحل الإصلاحية الأربعة التي عملت عليها وزارة الطاقة والمياه من رفع الدعم عن أسعار المحروقات التقليدية وتعرفة الكهرباء مما أدى الى تأمين المتانة المالية والاستدامة لمؤسسة كهرباء لبنان و مؤسسة الليطاني، والى تطوير سياسات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في لبنان حيث انخفض استهلاك الطاقة وبالتالي الانبعاثات بأكثر من .٣٪؜ واصبحت الطاقة المتجددة تمثّل اكثر من ٢٥٪؜ من المزيج الطاقي في لبنان، وصولاً الى الإصلاحات الإدارية والتنظيمية”.

وأوضح أن “الهاجس الأساسي لمشاركته في “الأسبوع المتوسطي الأخضر” هو العمل مع الشركاء الدوليين الموجودين في المؤتمر لتأمين التمويل اللازم للمشاريع المنتجة في القطاعات المختلفة”.

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