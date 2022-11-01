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فياض: نتوقع زيادة التغذية بالكهرباء في المدى القريب

منذ 57 دقيقة
وزير الطاقة الدكتور وليد فياض

وزير الطاقة الدكتور وليد فياض

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أعلن وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض أننا سنبدأ بقراءة العدادات في المناطق في تشرين الثاني وكانون الأول على أن تبدأ الجباية والدفع وفق التعرفة الجديدة مطلع سنة ٢٠٢٣ ونتوقع بحسب خطة الطوارئ زيادة التغذية.

وقال فياض في حيث عبر “mtv” إن مناقصة الفيول غير ملزمة للبنان مع بلد أو شركة معينة إنما مفتوحة للسوق بأكمله ومنها الجزائر الموجود فيها اليوم على أمل عقد اجتماعات بهذا الخصوص.

وأضاف: “نتوقع زيادة التغذية بالكهرباء في المدى القريب بحسب تطمينات رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وإذا سارت مناقصة الفيول كما يجب”.

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