الأثنين 5 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 18 ديسمبر 2023 |
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فياض يكشف عن أمر ضروريّ لتوريد شحنات الفيول من العراق إلى لبنان

منذ ساعتين
وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض

وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض

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رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، اجتماعا قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي، وقد ضم الاجتماع وزير المال يوسف خليل، وزير الطاقة والمياه وليد فياض، وحاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري والمدير العام للمالية جورج معراوي.

وتم خلال اللقاء البحث في أوضاع المالية العامة وأوضاع قطاع الكهرباء.

وأعلن فياض بعد الاجتماع، أنه “تمت معالجة موضوع قيمة الاعتماد المستندي المطلوب لتنفيذ العقد الثالث مع العراق في سنته الثالثة وهو مليون ونصف مليون طن سنويا، ومبلغ الاعتماد المطلوب هو 700 مليون دولار، وهناك تعديل يجب أن يتم للوصول الى هذا المبلغ”.

وأشار، إلى أن “هذا أمر ضروري لنتمكن من توريد شحنات الفيول الموجودة في العراق إلى لبنان”.

وأضاف فياض، “أما الموضوع الثاني فيتعلق بالمبالغ المستحقة والالية التي ستعتمد مع المالية لوضع الأموال في الحساب العراقي، واتفقنا على صيغة لتغطية المبالغ المستحقة للشحنات السابقة وهذا مهم لتكون العلاقة مستقيمة بالنسبة لتنفيذ الاتفاقية مع العراق”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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