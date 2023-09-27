الأربعاء 12 ربيع الأول 1445 ﻫ - 27 سبتمبر 2023 |
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فياض يشارك في القمة العالمية للطاقة في لندن

منذ 34 دقيقة
وليد فياض من القمة العالمية للطاقة في لندن

وليد فياض من القمة العالمية للطاقة في لندن

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يشارك اليوم، وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض في القمة العالمية للطاقة المنعقدة في لندن يرافقه عضو هيئة إدارة قطاع البترول المهندس وسام شباط وسيلقي الوزير فياض كلمة رئيسية ويعرض فرص الاستثمار في قطاع الطاقة في لبنان، ولا سيما استكشاف الغاز البحري وإنتاجه مما يمهد الطريق لجولات تراخيص جديدة.

ويشمل الحضور كبار المسؤولين التنفيذيين ومعظم اللاعبين الرئيسيين في قطاع النفط والغاز وقطاع الطاقة الأوسع.

ثم ينتقل الوزير فياض إلى القاهرة للمشاركة في الدورة الاستثنائية للمحلس الوزاري العربي للكهرباء المنعقد في جامعة الدول العربية بين ا و٣ تشرين الاول المقيل من أجل اقرار البنود المتعلقة بالسوق المشتركة للكهرباء وكفاءة الطاقة وغيرها.

بعدها، ينتقل الوزير فياض إلى دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في مؤتمر أديبك بدعوة من وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي. ويعد “أديبك” من أكبر المؤتمرات الإقليمية في مجال النفط والغاز والطاقة ويحضره حوالي 40 وزيرا، بالإضافة إلى كبار الاختصاصيين في مجال الطاقة من كل أنحاء العالم.

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