فياض يكشف عن موعد معرفة نتائج الحفر

أعلن وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض من مطار رفيق الحريري الدولي: “نحن على موعد بعد شهرين أو 3 أشهر لمعرفة نتائج الحفر والتنقيب في البلوك رقم 9”.

وتابع، “من خلال الترسيم البحري حافظ لبنان على حقوقه من الموارد والتحضيرات اكتملت لبدء الحفر في البلوك 9”.

واكمل، “نأمل أن يُصبح لبنان بلداً نفطياً ويكون هذا الأمرُ بارقة أملٍ للبنانيين جميعاً”.

وختم فياض، “توتال متفائلة بوجود بلوك نفطي في حقل قانا ونحن على بعد خطوات قليلة من الاستكشاف”.

كما أشار وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية لـ”الجديد”: “سمّينا الخط الذي تم اعتماده لإقلاع وهبوط طائرة الهليكوبتر المُخصّصة لتقديمِ الخدمات لمنصة الحفر “خط 96″ تخليداً لشهداء قانا وهذا الخط يُبنى عليه لشباب المستقبل”.

وكان قد أعلن وزير الأشغال العامة والنقل علي حميه في تغريدةٍ على حسابه عبر منصة “اكس” عن “وصول باخرة التنقيب عن النفط والغاز في البلوك رقم 9 الىى نقطة الحفر المحددة لها”.