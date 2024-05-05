فيديد.. حزب الله يمطر كريات شمونة بعشرات صواريخ الكاتيوشا والفلق

أعلن حزب الله بعد ظهر (الأحد 5-5-2024) عن قصف مستعمرة كريات شمونة بعشرات صواريخ الكاتيوشا والفلق.‏

وأوضح بيان الحزب أن العملية تأتي رداً على الجريمة المروعة ‏التي ارتكبها العدو الإسرائيلي في بلدة ميس الجبل وارتقاء شهداء وجرحى مدنيين.

فيما أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بإصابة شخص وتسجيل أضرار مادية إثر إطلاق نحو 20 صاروخا من جنوب لبنان على كريات شمونة.

وأكد مجلس الجليل الأعلى وقوع إصابات عدة مباني بعدد من الصواريخ في كريات شمونة وانقطاع الكهرباء في المطلة والمنارة

من جهته، وصف مراسل صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية الوضع في بعد سقوط صواريخ الحزب قائلاً “كريات شمونة تهتز، اتصل بي السكان الخائفون، وأُطلقت عشرات من قذائف الكاتيوشا على المدينة وأصاب بعضها منازل وطرقات، هذه حرب استنزاف لكل شيء، وسكان الشمال، نحو 80 ألفاً منهم نزحوا، حتى هذا الصباح لا يعرفون متى سيتمكنون من العودة، وحتى اليوم لا تمنح الحكومة أي توقعات أو وعود أو أمل للمستقبل”.