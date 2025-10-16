فيديو.. أدرعي يوجّه رسالة إلى اللبنانيين عقب الغارات الاسرائيلية على الجنوب!

شر المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، منشورا على حسابه عبر منصة “إكس”، عقب الغارات الإسرائيلية على منطقة مزرعة سيناي في جنوب لبنان، مساء اليوم الخميس، قال فيه: “ايها اللبنانيون، الغارات في منطقة مزرعة سيناي في جنوب لبنان استهدفت بنى تحتية استخدمها حزب الله في محاولاته لاعادة اعمار قوته العسكرية!”.

وأضاف أدرعي، “تضاف هذه الضربات إلى الجهود المستمرة التي يبذلها الجيش الإسرائيلي لمنع إعمار حزب الله عسكريًا، حيث يعمل الجيش الإسرائيلي ضد عناصر الارتباط مع حزب الله والمقاولين والمهندسين ورجال الأعمال والعناصر المحلية التي تفضّل الأرباح الشخصية من صفقات بتمويل إيراني على حساب سكان الجنوب”.

وأوضح أنه “في الأسبوع الماضي، شنّ الجيش الإسرائيلي غارة على منطقة المصيلح استهدفت آليات هندسية لشركة مملوكة لعائلة طباجة التي فُرضت على أبنائها عقوبات أميركية بسبب دعمها الاقتصادي لحزب الله”.

وختم أدرعي بالقول: “أتوقع أن تقوم أبواق حزب الله الإعلامية بالادعاء أننا قصفنا منشآت مدنية، لكنها ادعاءات باطلة تكذب على عقول اللبنانيين الذين يعرفون تمامًا كيف يحاول حزب الله استغلال البنى المدنية اللبنانية لإعمار قدراته المنهارة”.

ونفذ الطيران الحربي الاسرائيلي عدوانا جويا عنيفا مساء اليوم مستهدفا مجبلا للباطون وكسارة في وادي بصفور بين بلدات انصار وسيناي وبصفور.

فقد شنت المقاتلات الحربية المعادية قرابة التاسعة من مساء اليوم غارة جوية مستهدفة قلعة ميس بين بلدتي انصار والزرارية، واتبعتها بسلسلة غارات جوية عنيفة استهدفت منشآت لشركة المجابل العاملية لصناعة الاسمنت وكسارة بجانبها والواقعتين في وادي مزرعة بصفور بين بلدتي انصار وسيناي، على الطرف الغربي لمعتقل انصار سابقا.

والقت الطائرات المغيرة عشرات من الصواريخ التي أحدث بعضها وميضا غير مسبوق بالغارات أضاء دوي انفجاره الهائل اجواء البلدات المحيطة وشوهد من مسافات بعيدة ايضا.

كما وأحدث انفجار الصواريخ دويا هائلا تردد صداه في مختلف المناطق الجنوبية واحدث ارتجاجات اثارت اجواء من الهلع والتوتر بين المواطنين.