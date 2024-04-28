فيديو.. أمين عام الجماعة الاسلامية يحرّم إطلاق النار لعدم ترويع الأهالي

أكّد الأمين العام للجماعة الإسلامية الشيخ محمد طقّوش، خلال تشييع شهيدي الجماعة الإسلامية وجناحها العسكري المقاوم (قوات الفجر) في ببنين بعكار أنّ “تقديم الشهداء ليس غريباً على أهل عكّار، ولا أهل ببنين”، مشددا على ضرورة “استكمال مسيرة الجهاد حتى آخر رمق من أجل تحرير أرضنا في لبنان ومقدساتنا في فلسطين”.

وأشار طقوش إلى أنّنا “نحبّ الحياة ولكنّنا لا نقبل الظلم، ونعشق الحريّة والتحرير من الاستبداد والاحتلال”، لافتا إلى أنّ “غزة لن تبقى وحدها تواجه الإجرام الصهيوني، والجماعة لن تفوّض أمرها لا إلى شرق ولا إلى غرب بل إلى الله”.

وأعرب عن “رفضه استخدام السلاح في التشييع وإطلاق الرصاص”، مشددا على أنّ “الجماعة داعية أمن وأمان واستقرار في الوطن”.