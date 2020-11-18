فيديو إرشادي للمركز التربوي حول دور الأهل في عملية التعلم عن بعد

تابعت وحدة الإعلام والعلاقات العامة في المركز التربوي للبحوث والإنماء وقسم المعلوماتية التربوية، نشر أفلام الفيديو القصيرة التي تتضمن نصائح للمعلمين والمتعلمين والإداريين والمنسقين والمتخصصين الفنيين والأهل، حول التخطيط والتحضير للتعلم عن بعد. وتضمن الفيديو العاشر ضمن عملية توزيع الأدوار والمسؤوليات ، دور الأهل في عملية التعلم عن بعد.

ونصت الإرشادات التربوية على ان يتولى الأهل توفير خدمة الإنترنت وجهاز حوسبة في المنزل ، ودعتهم إلى الحرص على توفير مكان هادئ ومناسب للتعلم داخل المنزل .

وحضت إرشادات المركز التربوي الأهالي على ضرورة توجيه أبنائهم للالتزام بخطة التعلم الموضوعة من قبل المدرسة ، وعلى السهر على متابعة تعلم أطفالهم. كما دعتهم إلى الإفادة من الإرشادات حول الاستخدام الآمن للإنترنت.

ولفتت الإرشادات إلى أهمية تقديم تحفيزات لأولادهم عند إنجاز المهمات ، والتنبه إلى أهمية توفير الدعم العاطفي والنفسي لهم ، والحرص على ممارستهم الأنشطة البدنية.

ودعا رئيس المركز التربوي للبحوث والإنماء بالتكليف جورج نهرا “أفراد الهيئة التعليمية والمتعلمين والإداريين والمنسقين والمتخصصين الفنيين وأمناء المكتبات في المدارس والأهل ، إلى الإفادة من هذه الإرشادات عبر الدخول إلى الرابط الآتي: