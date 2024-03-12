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فيديو.. إسرائيل تشن غارات عنيفة على مناطق عدة في بعلبك

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 12 - مارس - 2024 1:26 مساءً
غارات إسرائيلية على بعلبك شرق لبنان

غارات إسرائيلية على بعلبك شرق لبنان

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كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته اليوم الثلاثاء على مناطق متفرقة في جنوب لبنان واستهدف مجدداً مناطق في بعلبك شرقي لبنان.

واستهدفت غارات إسرائيلية منطقة السفري جنوب مدينة بعلبك شرقي لبنان، وأخرى على بلدة سرعين، إضافة لغارتين على النبي شيت في البقاع اللبناني.

كما استهدف طيران الاحتلال مبنى مؤلف من 3 طوابق، في النبي شيت في البقاع قرب قبر “عباس الموسوي” الأمين العام السابق لحزب الله.

كذلك، أسفرت الغارة على بلدة بنت جبيل جنوبي لبنان عن إصابة شخص بجروح طفيفة صودف مروره لحظة حصول الغارة.

ويأتي التصعيد، مباشرة بعد صواريخ الكاتيوشا التي تجاوز عددها الـ100، وأعلن حزب الله أنها تأتي على استهداف المدنيين في لبنان.

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