فيديو.. إسرائيل تغتال عضواً بحزب الله في سحمر البقاعية

استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي بصاروخ أطلقته طائرة مسيرة، دراجة نارية في بلدة سحمر في البقاع الغربي ما تسبب بمقتل علي أحمد علاء الدين احد عناصر حزب الله.

من ناحية أخرى، أعلن حزب الله أنه نفذ هجوما جويا بمسيرات إنقضاضية على موقع الناقورة البحري، واستهدف أماكن تموضع واستقرار ضباط وجنود العدو وأصابهم إصابة مباشرة، ما أدى إلى اشتعال النيران في الموقع وسقوط من بداخله بين قتيل وجريح.

جنوبا، قام الجيش الاسرائيلي قبل الظهر بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة كفركلا.

وشن الطيران الحربي الاسرائيلي قرابة الواحدة الا ثلث من بعد الظهر غارة عنيفة مستهدفا منزلا في بلدة عيترون ودمره بالكامل .

واغار ايضا على بلدة حولا، وتعرضت بلدة الناقورة واطرافها لقصف مدفعي فوسفوري.

وخرق الطيران الحربي جدار الصوت وعلى دفعتين في اجواء منطقتي النبطية واقليم التفاح وعلى علو منخفض محدثا دويا قويا.

في سياق متصل، قالت “القناة 12 الإسرائيلية” إن “قيادة المنطقة الشمالية بدأت تدريب الجنود من جبهة الجنوب استعدادا لعملية محتملة بالشمال”. وأضافت القناة أن “الجيش ينقل قوات إلى الحدود مع لبنان”.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، قد أعلن أنه ناقش خلال اجتماعه مع مسؤولين أميركيين، تغيير “الواقع الأمني” على حدود إسرائيل مع لبنان.

كذلك أضاف أنه بحث مع مستشار الأمن القومي جاك سوليفان تطورات الاشتباكات مع جماعة حزب الله، وسط قلق أميركي من اتساع الصراع في قطاع غزة واندلاع حرب شاملة مع لبنان.