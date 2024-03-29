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فيديو.. إسرائيل تغتال "علي نعيم" نائب قائد وحدة الصواريخ بحزب الله

منذ 34 دقيقة
إسرائيل تغتال "علي نعيم" نائب قائد وحدة الصواريخ بحزب الله

إسرائيل تغتال "علي نعيم" نائب قائد وحدة الصواريخ بحزب الله

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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم، أنه قتل علي عبد الحسن نعيم نائب قائد وحدة الصواريخ والقذائف التابعة لـ”حزب الله” في غارة جوية على منطقة البازورية في لبنان.

وقال بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي “إن نعيم كان أحد قادة المسلحين المتحالفين مع إيران في مجال إطلاق القذائف ثقيلة الوزن”، مضيفا أنه كان مسؤولا عن التخطيط لهجمات على مدنيين إسرائيليين وشنها.

من جهته، نعى حزب الله القيادي علي نعيم جراء استهداف سيارته بغارة إسرائيلية في البازورية جنوب لبنان

وأوضحت الوكالة الوطنية للإعلام أن غارة للطيران المسير الإسرائيلي استهدفت سيارة على طريق بلدة البازورية في قضاء صور، جنوب لبنان، والتهمت النيران السيارة المستهدفة، ثم استخرجت طواقم الدفاع المدني القتيل من السيارة.

مسؤول إسرائيلي: لبنان بعد رفح

في السباق، نقلت هيئة البث الإسرائيلية، الخميس، تأكيدات من مسؤول إسرائيلي بعزم الجيش دخول لبنان بعد الانتهاء من عملية رفح المنتظرة.

وأضاف المصدر أن “ضمان عودة سكان شمالي إسرائيل إلى منازلهم يستلزم دخولا بريا إلى لبنان، وأن ذلك سيتم بعد العملية المرتقبة في رفح وليس بالتزامن معها”.

يأتي ذلك فيما ذكرت مصادر إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي أجرى، خلال الأيام الماضية، تدريبات تحاكي اتساع دائرة الحرب مع حزب الله بحضور رئيس الأركان هرتسي هاليفي.

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