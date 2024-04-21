الأحد 12 شوال 1445 ﻫ - 21 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فيديو.. إسرائيل تغتال عنصراً من حزب الله في كفر كلا جنوب لبنان

منذ 20 ثانية
إسرائيل تغتال عنصراً من حزب الله في كفر كلا جنوب لبنان

إسرائيل تغتال عنصراً من حزب الله في كفر كلا جنوب لبنان

A A A
طباعة المقال

أعلن الجيش الإسرائيلي أن فواته هاجمت عنصراً تابعاُ لحزب الله تواجد داخل مبنى عسكري تابع للحزب في كفركلا في جنوب لبنان.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق الأحد مقتل ضابط احتياط الرائد “دور زيمل” متأثرا بإصابته الأسبوع الماضي نتيجة هجوم مركب نفذه حزب الله على مبنى عسكري في بلدة عرب العرامشة قرب الحدود مع لبنان.

وتسبب استهداف حزب الله الأربعاء الماضي مركزا لقوات الاحتلال في عرب العرامشة المحاذية للحدود اللبنانية -والتي تقع قبالة بلدتي يارين والضهيرة في القطاع الغربي- في إصابة 19 إسرائيليا بجروح، معظمهم عسكريون، قبل الإعلان عن مقتل الضابط اليوم.

ولم تتمكّن دفاعات الجيش الإسرائيلي من اعتراض الطائرات من دون طيار، قبل دخولها المجال الجوي، رغم أنها تصدّت في مساء 13 أبريل وفجر 14 أبريل لأكثر من 300 صاروخ وطائرة إيرانية حاولت ضرب أهداف إسرائيلية.

    المزيد من أخبار لبنان

    رئيس جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليدس
    حزمة مالية كبرى في طريقها إلى لبنان من أجل اللاجئين.. ماذا كشف رئيس قبرص؟
    النائب علي خريس
    النائب علي خريس: لو استمعوا للرئيس بري لكنا انتخبنا رئيسا
    حزب الله يستهدف آلية عسكرية إسرائيلية في مستوطنة المطلة
    فيديو.. حزب الله يوثق استهدافه "همر" إسرائيلية في المطلة

    الأكثر قراءة

    قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي - رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
    بين إيران وإسرائيل.. "نيران صديقة"!
    رئيس بلدية هيتلا يروي حادثة الاعتداء عليه.. اليكم التفاصيل
    حارة حريك
    حادث صدم ومطاردة في حارة حريك.. ماذا يجري؟