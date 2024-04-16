فيديو.. إسرائيل تغتال قائد منطقة الشاطئ بحزب الله "إسماعيل باز"

استهدف جيش الاحتلال الاسرائيلي، في وقتٍ سابق من اليوم، قائد منطقة الشاطئ التابع لـ”حزب الله” إسماعيل يوسف باز، حيث تم استهدافه بواسطة قطعة جوية تابعة لسلاح الجو في منطقة عين بعال اللبنانية، بحسب بيان لجيش الاحتلال الاسرائيلي.

وكان يعمل باز عنصراً بارزاً ومخضرماً لدى الجناح العسكري التابع لـ”حزب الله” حيث تولى عدةمناصب، وكانت رتبته الحالية تعادل “رتبة قائد لواء”.

وفي إطار وظيفته، أكد بيان الجيش الاسرائيلي، بأن باز كان يعمل على الترويج والتخطيط لعمليات إطلاق القذائف الصاروخية والصواريخ المضادة للدروع باتجاه “إسرائيل” من منطقة الشاطئ في لبنان.

كما عمل على التنظيم والتخطيط لتنفيذ مخططات تستهدف اسرائيل في الحرب الدائرة حالياً على الجبهة الجنوبية.