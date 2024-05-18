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فيديو احتجاجات وإطلاق نار.. تصعيد في الضاحية الجنوبية لبيروت بسبب الخطة الأمنية

منذ 59 دقيقة
القوى الأمنية في لبنان - تعبيرية

القوى الأمنية في لبنان - تعبيرية

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شهدت الضاحية الجنوبية لبيروت اليوم السبت، أحداثًا متصاعدة للتوتر والصدامات بين المحتجين وقوى الأمن، حيث خرجت مسيرات للدراجات النارية في اعتراض على الخطة الأمنية التي تنفذها القوى الأمنية في المنطقة وفي أنحاء لبنان.

خرجت مسيرات للدراجات النارية في الضاحية الجنوبية لبيروت، اعتراضاً على الخطة الأمنية التي تنفذها قوى الأمن في كافة الأراضي اللبنانية.

كما حدث إطلاق نار من قبل القوى الأمنية بعد إشكال بين محتجين على خلفية حجز الدراجات النارية وعناصر مخفر المريجة.

وانطلقت صباح يوم 15 أيار /مايو الجاري، الخطّة الأمنيّة التي حُضّرت بناءً على توصيات وزير الداخليّة والبلديّات القاضي بسام مولوي، بعد الاجتماع الأمني الذي خُصّص لبيروت قبل نحو عشرة أيّام، وحضره ممثّلون عن الجيش والأجهزة الأمنيّة كافّةً.

وتقوم الخطّة الأمنيّة على تدابير مشدّدة هدفها حفظ الأمن، عبر تسيير دوريّات ليلاً ونهاراً، لمفارز السير في بيروت، الضاحية الجنوبيّة والجديدة، بالإضافة الى مؤازرة من مختلف القطعات التابعة لقوى الأمن الداخلي، مثل الفهود والشرطة القضائيّة وغيرهما.

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    المصدر :
  • مواقع إلكترونية
  • وكالات

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