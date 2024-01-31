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فيديو.. استشهاد مواطن في "بيت ليف" واستهداف مباشر لسيارة إسعاف في بليدا

منذ 20 دقيقة
استهداف إسرائيلي مباشر لسيارة إسعاف في بليدا جنوب لبنان

استهداف إسرائيلي مباشر لسيارة إسعاف في بليدا جنوب لبنان

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أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” في صور عن استشهاد مواطن من آل حمود في الغارة المعادية التي استهدفت منزلاً في بلدة بيت ليف جنوب لبنان.

فيما أطلقت مسيرة إسرائيلية 3 صواريخ باتجاه منزل في بليدا في جنوب لبنان، وأعلنت غرفة عمليات الدفاع المدني المركزية في جمعية كشافة الرسالة الإسلامية بأن طائرة مسيرة معادية استهدفت على ساحة بلدة بليدا جنوب لبنان أدت الى إصابة سيارة اسعاف للدفاع المدني في جمعية كشافة الرسالة الإسلامية إصابة مباشرة جراء الغارة ونجا المسعفون بعناية الهية، ويعمل فريق الإطفاء في الجمعية على اخماد الحريق في احدى المباني المتضررة.

من جهته، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن تنفيذ غارات على بنى تحتية عسكرية لحزب الله في عيتا الشعب و بليدا وبيت ليف جنوبي لبنان.

وفي وقت سابق، استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي أطراف الناقورة وطير حرفا والضهيرة، واطراف علما الغربية واطراف وادي حسن مجدل زوين.

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية قرابة الثانية الا عشر دقائق من بعد ظهر اليوم عدوانا جويا حيث نفذت غارة استهدفت المنطقة الواقعة بين بلدات حداثا ورشاف والطيري في قضاء بنت جبيل ملقية صاروخين جو -ارض احدث انفجارهما دويا تردد صداه في ارجاء منطقتي صور وبنت جبيل وارتفعت جرائه سحب الدخان .

ونفذت مسيرة إسرائيلية قرابة الثانية والنصف من بعد الظهر عدوانا جويا حيث شنت غارة على بلدة يارون ، مستهدفا منطقة كانت استهدفتها بغارة مماثلة امس أيضا.

كما تعرضت الأطراف الشرقية لبلدة عيترون لقصف مدفعي متقطع مصدره مرابض الجيش الاسرائيلي المنصوبة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وافيد عن بسقوط قذائف فوسفورية معادية و”هاون” على بلدة كفركلا، تزامنا مع تمشيط إسرائيلي بالأسلحة الرشاشة الثقيلة، كما طال قصف العدو بالمدفعية محيط تلة الحمامص بالقذائف المدفعية.

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