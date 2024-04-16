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فيديو.. اسرائيل تغتال قائداً كبيراً في كتيبة "الرضوان" التابعة لحزب الله

منذ 4 دقائق
آخر تحديث: 16 - أبريل - 2024 11:02 مساءً
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نعى “حزب الله” مساء الثلاثاء، محمد حسين مصطفى شحوري “جابر” مواليد عام 1994 من بلدة الشهابية في جنوب لبنان.

وفي هذا السياق، أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي، اليوم، أنه “قضى على قائد الوحدة الصاروخيّة في القطاع الغربي لقوة الرضوان المدعو محمد حسين مصطفى شحوري في كفر دونين”.
وبحسب الجيش الاسرائيلي فان “محمد شحوري كان مسؤولاً عن تخطيط وتنفيذ عمليات عديدة لإطلاق قذائف صاروخية نحو الأراضي الإسرائيلية من منطقة القطاع الأوسط والغربي في جنوب لبنان”.
وأضاف “تم القضاء ايضا، في نفس الغارة على المدعو محمود إبراهيم فضل الله، ناشط آخر في الوحدة الصاروخية لحزب الله”.

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