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فيديو.. اعتصام امام مصرف لبنان في الحمرا

منذ 8 ثواني
مصرف لبنان

مصرف لبنان

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تفذ العشرات من المودعين اعتصاما قبل ظهر اليوم امام مبنى مصرف لبنان في الحمرا رافعين الاعلام اللبنانية واللافتات التي تدعو لاسترداد اموالهم من المصارف واطلقوا صيحات الغضب.

ترافق الاعتصام مع إطلاق المشاركين الأسهم النارية باتجاه المصرف تعبيرا عن سخطهم من الواقع المالي.

هذا وقطعت القوى الأمنية السير عند الطريق المؤدي الى مصرف لبنان وحولت السير باتجاه نزلة كليمنصو، وسجلت زحمة سير كثيفة في المكان بسبب قطع المعتصمين للطريق امام المصرف.

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