فيديو.. موقف سيارات مستشفى سيدة لبنان يغرق بالأمطار

أغرقت الأمطار، اليوم الثلاثاء، موقفاً للسيارات قرب مستشفى سيدة لبنان في جونية.

وكان قد توقّع المتخصص في الأحوال الجوّية وعلم المناخ في بوسطن الأب إيلي خنيصر، أن يبدأ تأثير المنخفضات المدارية التي تتشكل فوق البحر الأحمر وغرب شبه الجزيرة العربية، على الأردن ولبنان وفلسطين وسوريا بشكل متفاوت.

وأضاف الأب خنيصر في تقرير نشره عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”:

“سوف تتمركز الأمطار في لبنان لليومين المقبلَين، فوق السلسلة الشرقية وتطال البقاع الشمالي الشرقي والشرقي وعكار حيث ستكون الامطار طوفانية مع خطر تشكل السيول والفيضانات، الأمر الذي عانت منه يوم أمس مناطق في مشاريع القاع والهرمل وألحقت السيول أضراراً في مقاهي نهر العاصي وأحواض السمك، كما وستطال الجبال الغربية المطلة على البحر، بينما تكون ضعيفة فوق الساحل اللبناني الوسط ومناطق الجنوب”.

وأضاف التقرير: “أمطار غزيرة مصحوبة بصواعق وعواصف رعدية تصل نسبتها الى 90% مع تساقط محلي لحبات البرد ستضرب مناطق لبنانية بين اليوم وغداً الأربعاء”.