الأحد 3 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 27 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فيديو.. الاعتداء على أشخاص في "فندق فينيسيا"

منذ 10 ثواني
فندق فينيسيا بيروت

فندق فينيسيا بيروت

A A A
طباعة المقال

دان رئيس إتحاد النقابات السياحية نقيب الفنادق بيار الأشقر في بيان الإعتداء الذي قامت به مجموعة من الأشخاص على فندق فينيسيا لا سيما على مكاتب مؤسسة Liban Park المتعاقدة مع فندق فينيسيا والواقعة بالقرب منه، معتبرا أن مثل هذا “العمل الوحشي والبربري قبل أن يصيب السياحة في لبنان وفندق فينيسيا أصاب الأمن وهيبة المؤسسات الأمنية”.

وكان انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر دخول 3 رجال إلى أحد المكاتب، واعتدائهم على عدد من الأشخاص.

ويزعم الفيديو المتداوَل أنّ الاعتداء وقع في “فندق فينيسيا” في بيروت.

إلى ذلك، أوضحت إدارة الفندق في حديث لـ”النهار”، أنّ “الحادث لم يقع داخل مبنى الفندق”، كاشفة عن أنّ “الاعتداء حصل على إحدى الموظفات المكلّفات للتنسيق مع شركة متخصّصة بخدمات مواقف السيارات، المتعاقدة مع الفندق، بسبب تأنيبها موظّفة أخرى لعدم قيامها بواجباتها المهنية”.

واستنكرت الإدارة ما جرى، مؤكدةً أنّها “تضع الحادثة بين يدَي القوى الأمنية لإجراء تحقيقاتها وملاحقة الفاعلين”.

 

    المزيد من أخبار لبنان

    وضاح الصادق
    وضاح الصادق: حزب الله هو ايران في لبنان
    بوشكيان عن المونديال: جرت اتصالات لتأمين هبة ولم تحصل
    الدولار والليرة اللبنانية
    متخطّياً الـ 40 ألف ليرة.. الدولار على مستوياته المرتفعة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الحكم ويلتون بيريرا سامبايو خلال مباراة السعودية وبولندا
    كأس العالم قطر ٢٢
    أخطاء قاتلة.. حكم مباراة السعودية وبولندا في ورطة!
    لاعب المنتخب الأمريكي لكرة القدم "ويستون ماكيني"
    كأس العالم قطر ٢٢
    بالفيديو.. تصرف مستفز للاعب المنتخب الأمريكي مع أحد المصورين يثير غضب الجماهير!
    المهاجم البرازيلي نيمار
    كأس العالم قطر ٢٢
    إليكم مدة غياب نيمار عن مباريات مونديال قطر