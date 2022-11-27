فيديو.. الاعتداء على أشخاص في "فندق فينيسيا"

دان رئيس إتحاد النقابات السياحية نقيب الفنادق بيار الأشقر في بيان الإعتداء الذي قامت به مجموعة من الأشخاص على فندق فينيسيا لا سيما على مكاتب مؤسسة Liban Park المتعاقدة مع فندق فينيسيا والواقعة بالقرب منه، معتبرا أن مثل هذا “العمل الوحشي والبربري قبل أن يصيب السياحة في لبنان وفندق فينيسيا أصاب الأمن وهيبة المؤسسات الأمنية”.

وكان انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر دخول 3 رجال إلى أحد المكاتب، واعتدائهم على عدد من الأشخاص.

ويزعم الفيديو المتداوَل أنّ الاعتداء وقع في “فندق فينيسيا” في بيروت.

إلى ذلك، أوضحت إدارة الفندق في حديث لـ”النهار”، أنّ “الحادث لم يقع داخل مبنى الفندق”، كاشفة عن أنّ “الاعتداء حصل على إحدى الموظفات المكلّفات للتنسيق مع شركة متخصّصة بخدمات مواقف السيارات، المتعاقدة مع الفندق، بسبب تأنيبها موظّفة أخرى لعدم قيامها بواجباتها المهنية”.

واستنكرت الإدارة ما جرى، مؤكدةً أنّها “تضع الحادثة بين يدَي القوى الأمنية لإجراء تحقيقاتها وملاحقة الفاعلين”.

عناصر حزبية مليشياوية تقتحم فندق #فينيسيا وتعتدي على الإداريين بسبب طردهم موظفة من الضاحية الجنوبية. pic.twitter.com/18LzQ4Inml — طوني بولس (@TonyBouloss) November 26, 2022