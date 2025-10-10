الجمعة 18 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 10 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فيديو.. الجيش الإسرائيلي يدمّر مبنى لحزب الله في الجنوب!

منذ 5 دقائق
غارات على جنوب لبنان

غارات على جنوب لبنان

A A A
طباعة المقال

أعلنت رئيس قسم الإعلام العربي في الجيش الإسرائيلي ونائب قائد وحدة المتحدثين العسكريين، كابتن إيلا، في منشور لها عبر “إكس”، أن “قوات الجيش الإسرائيلي دمّرت مبنى عسكريًا عُثر فيه على وسائل قتالية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان”.

وأضافت إيلا، “في إطار نشاط مقاتلي الاحتياط من اللواء 300، تم هذا الصباح (الجمعة) تدمير مبنى في منطقة عيتا الشعب بجنوب لبنان، بعد أن عثر فيه على وسائل قتالية تابعة لحزب الله”.

واستكملت، “استنادًا إلى توجيه استخباراتي، قام المقاتلون بتمشيط المبنى قبل تدميره، وصادروا وسائل القتال التي وُجدت فيه”.

وأشارت إيلا، إلى أن “نشاط حزب الله داخل المبنى شكّل خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان”.

وختمت: “يواصل الجيش الإسرائيلي العمل من أجل إزالة أي تهديد يطال دولة إسرائيل”.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير الدولة لشؤون الإصلاح الإداري الدكتور فادي مكي
    الوزير مكي يرعى إطلاق أول شبكة وطنية للذكاء الاصطناعي في لبنان
    من توقيع اتفاق الشراكة بين صندوق الأمم المتحدة للسكان في لبنان ووزارة الخارجية والتنمية البريطانية
    بقيمة مليون جنيه إسترليني.. شراكة بين صندوق الأمم المتحدة للسكان في لبنان ووزارة الخارجية والتنمية البريطانية
    وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى
    اليرزة محور لقاءات دفاعية.. تعاون أميركي وتشريعي وإغاثي

    الأكثر قراءة

    قائد الجيش العماد رودولف هيكل
    قائد الجيش يقدّم تقريره الأول.. تحول استراتيجي في مفهوم حصرية السلاح
    الياس بو صعب
    بو صعب: حصرية السلاح بيد الدولة أولوية… وباسيل مدعو إلى مراجعة خياراته
    وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني
    وزير الخارجية السوري في بيروت غداً.. فهل يلتقي الرئيس بري؟