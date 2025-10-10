فيديو.. الجيش الإسرائيلي يدمّر مبنى لحزب الله في الجنوب!

أعلنت رئيس قسم الإعلام العربي في الجيش الإسرائيلي ونائب قائد وحدة المتحدثين العسكريين، كابتن إيلا، في منشور لها عبر “إكس”، أن “قوات الجيش الإسرائيلي دمّرت مبنى عسكريًا عُثر فيه على وسائل قتالية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان”.

وأضافت إيلا، “في إطار نشاط مقاتلي الاحتياط من اللواء 300، تم هذا الصباح (الجمعة) تدمير مبنى في منطقة عيتا الشعب بجنوب لبنان، بعد أن عثر فيه على وسائل قتالية تابعة لحزب الله”.

واستكملت، “استنادًا إلى توجيه استخباراتي، قام المقاتلون بتمشيط المبنى قبل تدميره، وصادروا وسائل القتال التي وُجدت فيه”.

وأشارت إيلا، إلى أن “نشاط حزب الله داخل المبنى شكّل خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان”.

وختمت: “يواصل الجيش الإسرائيلي العمل من أجل إزالة أي تهديد يطال دولة إسرائيل”.

