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فيديو.. الجيش الإسرائيلي يشن غارات على بعلبك شرق لبنان

منذ 17 ثانية
غارات إسرائيلية تستهدف بعلبك شرق لبنان

غارات إسرائيلية تستهدف بعلبك شرق لبنان

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شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات جوية عدة على منطقة “العسيرة” في بعلبك شرقي لبنان، فيما هرعت سيارات الإسعاف للمكان المستهدف.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي شن 5 غارات على مدينة بعلبك في عمق لبنان، ردًا على إطلاق مسيّرات تجاه كفار بلوم.

فيما أفادت مصادر من دينة بعلبك بأن الغارات استهدفت منزلا قرب منزل القيادي في حزب الله حسان اللقيس الذي اغتيل عام 2013.

من جهته، أشار محافظ بعلبك بشير خ إلى أن تحليق الطيران الإسرائيلي لا يزال مستمراً في أجواء بعلبك، وطالب المواطنين بتوخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من مكان الغارة.

 

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