فيديو.. الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مباني عسكرية لحزب الله

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قصف صباح (الأربعاء 19-6-2024) مبنى عسكري استخدمه حزب الله في منطقة صور.

كما أشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الطائرات الحربية أغارت على مبنى عسكري لحزب الله في منطقة صور وبنية للحزب في منطقة الخيام في جنوب لبنان.

من ناحية أخرى، نعى حزب الله “حسن محمد علي صعب (صادق) مواليد عام 1970 من بلدة يارون في جنوب لبنان.

وقال بيان الحزب: “إن صعب ارتقى شهيداً على طريق القدس”.

كما نعى الحزب جهاد أحمد حايك “حيدر” مواليد عام 1999 من بلدة عدشيت في جنوب لبنان.

وصباح اليوم الأربعاء، أفادت مصادر مطلعة بأن الطيران الإسرائيلي أغار على بلدة يارون في قضاء بنت جبيل وأسفر عن وقوع إصابات.

فيما انفجرت مسيّرة إسرائيلية قرب سيارة في بلدة الوزاني بجنوب لبنان ونجاة سائقها بعد رمى بنفسه خارج السيارة.