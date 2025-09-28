الأحد 6 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 28 سبتمبر 2025 |
فيديو.. الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مستودعات أسلحة لحزب الله في جنوب لبنان

منذ 37 دقيقة
من الغارات الإسرائيلية التي استهدفت الجرمق جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، مساء اليوم الأحد، أنه “قصف مستودعات أسلحة تابعة لحزب الله في جنوب لبنان”.

وأشار إلى أن “وجود هذه البنى التحتية يشكّل خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان”.

وختم البيان: “سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل لإزالة أي تهديد يستهدف دولة إسرائيل”.

وأفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” بأن الطيران الحربي الاسرائيلي شن عصر اليوم سلسلة غارات، مستهدفا المنطقة الواقعة بين اطراف سهل الميدنة كفررمان والجرمق.

والقت الطائرات المغيرة عدة صواريخ جو ارض احدث انفجارها دويا هائلا تردد في ارجاء المنطقة.

كما أفادت “الوكالة” بأن مسيرة اسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة حومين الفوقا.

