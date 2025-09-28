فيديو.. الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مستودعات أسلحة لحزب الله في جنوب لبنان

من الغارات الإسرائيلية التي استهدفت الجرمق جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، مساء اليوم الأحد، أنه “قصف مستودعات أسلحة تابعة لحزب الله في جنوب لبنان”.

وأشار إلى أن “وجود هذه البنى التحتية يشكّل خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان”.

وختم البيان: “سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل لإزالة أي تهديد يستهدف دولة إسرائيل”.

#عاجل 🔸أغار جيش الدفاع قبل قليل على مستودعات أسلحة تابعة لحزب الله الإرهابي في جنوب لبنان استخدمها التنظيم لترويج ودفع بمخططات إرهابية ضد دولة إسرائيل. 🔸وجود هذه البنى التحتية الأرهابية يشكل انتهاكًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان حيث سيواصل جيش الدفاع العمل لإزالة أي تهديد على… pic.twitter.com/POv3aqTTHT — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 28, 2025

وأفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” بأن الطيران الحربي الاسرائيلي شن عصر اليوم سلسلة غارات، مستهدفا المنطقة الواقعة بين اطراف سهل الميدنة كفررمان والجرمق.

والقت الطائرات المغيرة عدة صواريخ جو ارض احدث انفجارها دويا هائلا تردد في ارجاء المنطقة.

كما أفادت “الوكالة” بأن مسيرة اسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة حومين الفوقا.