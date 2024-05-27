فيديو.. الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مستودع أسلحة لحزب الله

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي، أفيخاي أدرعي، (الاثنين 27-5-2024)، ان “جيش الدفاع يهاجم خليتيْ مسلحين عمل أفرادها داخل مباني عسكرية لحزب الله إلى جانب مستودع أسلحة وبنية ومباني عسكرية أخرى”.

وأضاف، “رصدت قوة من الوحدة 869 أمس خلية مسلحين تعمل داخل مبنى عسكري لحزب الله في منطقة يارون حيث قامت طائرات حربية بمهاجمة المبنى”.

وأوضح ادرعي، “كما هاجمت طائرة لسلاح الجو خلية مسلحين أخرى لحزب الله تم رصد أفرادها يعملون في منسقة حولاء”.

وختم: “خلال ساعات الليلة الماضية شنت طائرات سلاح الجو غارات استهدفت أهداف أخرى لحزب الله في جنوب لبنان ومن بينها مستودع أسلحة ومبنى عسكري لحزب الله فب ميس الجبل بالإضافة الى بنية في منطقة الخيام ومباني عسكرية في منطقة حولا”.