السبت 28 ربيع الأول 1447 ﻫ - 20 سبتمبر 2025 |
فيديو.. الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على عنصر من حزب الله في أرنون جنوبي لبنان

منذ 9 دقائق
آخر تحديث: 20 - سبتمبر - 2025 9:46 مساءً
المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي

نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخي أدرعي عبر حسابه على اكس, أن الجيش قضى على أحد عناصر حزب الله والذي كان ضالعًا بمحاولات جمع معلومات استخباراتية عن قوات الجيش الإسرائيلي.

وأضاف: “هاجم جيش الدفاع في وقت سابق اليوم (السبت) في منطقة أرنون في جنوب لبنان وقضى على أحد عناصر حزب الله”.

وتابع: “انشغل العنصر بمحاولات جمع معلومات استخباراتية عن نشاطات قوات جيش الدفاع في جنوب لبنان حيث شكلت هذه النشاطات خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان”.

وختم: “سيواصل جيش الدفاع العمل لازالة أي تهديد على دولة إسرائيل”.

