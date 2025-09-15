فيديو.. الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على عنصر من حزب الله في الغارة على النبطية

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخي أدرعي, عبر حسابه على منصة “إكس”، أن قواته نفذت أمس عملية في منطقة النبطية جنوبي لبنان، أسفرت عن اغتيال محمد علي ياسين، الذي وصفه بأنه “أحد عناصر حزب الله”.

وقال الجيش الإسرائيلي أن ياسين كان يعمل خلال الحرب على تطوير وإنتاج وسائل قتالية لصالح حزب الله، معتبراً أن “نشاطه يشكل خرقاً للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان”. وأضاف أنه “سيواصل العمل لإزالة أي تهديد على دولة إسرائيل

#عاجل 🔸جيش الدفاع قضى امس على عنصر إرهابي في حزب الله عمل على تطوير وإنتاج اسلحة 🔸هاجم جيش الدفاع أمس في منطقة النبطية في جنوب لبنان وقضى على الارهابي المدعو محمد علي ياسين وهو أحد عناصر حزب الله الذي عمل خلال الحرب على انتاج وتطوير وسائل قتالية 🔸نشاط الإرهابي كان يشكل… pic.twitter.com/rBgFKqq8iU — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 15, 2025

وقتل شخص،أمس الأحد، جراء غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية واستهدفت سيارة بين بلدتي تولين وقلاوية جنوبي لبنان، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت الوكالة الوطنية، بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة بين بلدتي تولين وقلاوية.

وبشأن حصيلة الغارة، قالت وزارة الصحة، في بيان، إن الغارة أدت إلى سقوط قتيل، دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل.