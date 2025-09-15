الأثنين 23 ربيع الأول 1447 ﻫ - 15 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فيديو.. الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على عنصر من حزب الله في الغارة على النبطية

منذ 14 دقيقة
آخر تحديث: 15 - سبتمبر - 2025 10:10 صباحًا
صورة للسيارة التي استهدفتها اسرائيل في النبطية

صورة للسيارة التي استهدفتها اسرائيل في النبطية

A A A
طباعة المقال

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخي أدرعي, عبر حسابه على منصة “إكس”، أن قواته نفذت أمس عملية في منطقة النبطية جنوبي لبنان، أسفرت عن اغتيال محمد علي ياسين، الذي وصفه بأنه “أحد عناصر حزب الله”.

وقال الجيش الإسرائيلي أن ياسين كان يعمل خلال الحرب على تطوير وإنتاج وسائل قتالية لصالح حزب الله، معتبراً أن “نشاطه يشكل خرقاً للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان”. وأضاف أنه “سيواصل العمل لإزالة أي تهديد على دولة إسرائيل

وقتل شخص،أمس الأحد، جراء غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية واستهدفت سيارة بين بلدتي تولين وقلاوية جنوبي لبنان، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت الوكالة الوطنية، بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة بين بلدتي تولين وقلاوية.

وبشأن حصيلة الغارة، قالت وزارة الصحة، في بيان، إن الغارة أدت إلى سقوط قتيل، دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل.

    المزيد من أخبار لبنان

    رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون
    الرئيس عون غادر الى قطر للمشاركة في القمة العربية - الإسلامية الطارئة
    حولا
    قوة إسرائيلية تتوغل في بلدة حولا فجراً.. وتفجر منزلاً داخل البلدة!
    صورة تجمع رئيس الحكومة نواف سلام مع الأديب والكاتب الراحل إلياس الخوري
    الرئيس سلام لـ"الياس الخوري": ما زلت معنا في ابتسامتك وكلماتك وخيالك

    الأكثر قراءة

    النائب جميل السيد
    تصريحات خطيرة لجميل السيد عن حزب الله.. فساد ورشاوى للتأثير على القضاء!
    الرئيس جوزاف عون
    لبنان يُقنع الدول العربية والغربية... وكلمته مسموعة!
    المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامّة
    قوى الأمن تلقي القبض على مطلوبين على حاجز ضهر البيدر