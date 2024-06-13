فيديو.. الجيش الإسرائيلي ينهي تدريبات لواءين استعداداً للجبهة مع لبنان

جنود من الجيش الإسرائيلي قرب الحدود مع لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الخميس، أن الجيش الإسرائيلي يواصل تدريباته حتى يكون جاهزا للقتال على الجبهة الشمالية.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في تدوينة على منصة “إكس” إن الجيش انتهى من إجراء تدريبين من اللواء 4 ولواء 226 في الشمال.

وأضاف أدرعي الذي أرفق التدوينة بمقطع فيديو: “على مدار الأسبوعين الماضيين تم اجراء سلسلة تمارين على مستوى الألوية العسكرية تدربت خلالها القوات للتعامل مع سيناريوهات حربية مختلفة في الجبهة الشمالية”

وتابع: “وصلت قوات اللواء 4 للتمرين بعد فترة قتال في قطاع غزة بينما وصلت قوات اللواء 226 (لواء المظليين الشمالي) بعد استكمال فترة الأعمال الدفاعية على الحدود الشمالية”.

وأوضح أدرعي أن التمرين حاكى سيناريوهات قتالية على مستويات مختلفة مع التركيز على الحركة في مناطق وعرة والتقدم في محاور جبلية وتفعيل النيران بوتيرة متصاعدة والقتال بمناطق مختلفة.

ميدانياً، شن طيران الاحتلال الإسرائيلي مساء الخميس غارة عنيفة على منطقة مأهولة واقعة ين بلديتي دير قانون النهر وجناتا شرقي مدينة صور، ما أدى إلى اشتعال المكان وسقوط إصابات.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن سلاح الجو هاجم مبنى في بلدة جناتا شمالي صور ردا على هجمات حزب الله على مناطق الشمال.

وقالت قناة كان الإسرائيلية إنه تم اغتيال شخصية قيادية بارزة في حزب الله بالهجوم. حيث تم استهداف مبنى من 3 طوابق وتدميره تدميرا كاملا.