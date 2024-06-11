فيديو.. الجيش الإسرائيلي يوثق هجومه على أهداف لحزب الله في عيترون وبعلبك

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الطائرات الحربية أغارت ليل أمس على مجمع عسكري يتبع للوحدة 4400 وحدة تعظم القوة اللوجستية في حزب الله والهادفة إلى نقل الوسائل القتالية إلى لبنان وداخله.

ووفقاً لبيان جيش الاحتلال فقد تم استهداف منطقتيْن داخل المجمع الذي يقع في منطقة بعلبك في عمق لبنان ردًّا على إسقاط حزب الله طائرة مسيرة، كما تم استهداف أهداف أخرى في منطقة عيترون جنوب لبنان ومن بينها موقع عسكري ومبنييْن عسكرييْن لحزب الله.

وأرفق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي منشوره بفيديو يوثّق لحظة الاستهداف الذي حصل في عيترون.

وكان الطيران الإسرائيلي نفذ ليل امس سلسلة غارات عنيفة استهدفت منطقة حوش السيد علي في قضاء الهرمل. وبالتزامن، تصدّت الدفاعات الجوية السورية للصواريخ الإسرائيلية على الحدود بين بلدتَي الهرمل والقصير.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن ضربات جوية إسرائيلية استهدفت رتل شاحنات قرب منطقة القصير على الحدود بين سوريا ولبنان والتي يسيطر “حزب الله” على جانبيها السوري واللبناني.