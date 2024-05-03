فيديو.. الجيش الاسرائيلي يستهدف عناصر لحزب الله في عيتا الشعب بجنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي عن شنّ هجوم على عناصر من “حزب الله” تم رصدهم وهم يدخلون مبانٍ عسكرية تابعة للحزب في منطقة عيتا الشعب في جنوب لبنان.

وبث الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو لعملية استهداف مقاتلي “حزب الله” في المنطقة.

وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي عبر منصة “إكس”: “خلال ساعات النهار من اليوم، تم رصد إطلاق أربع قذائف صاروخية عبرت من الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة جبل الروس (هار دوف)”.

وأشار أدرعي إلى أنه “تم اعتراض ثلاث قذائف صاروخية، في حين سقطت الرابعة في منطقة مفتوحة، دون وقوع إصابات، فيما هاجمت قوات الجيش الإسرائيلي مصدر النيران”.