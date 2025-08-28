الخميس 5 ربيع الأول 1447 ﻫ - 28 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فيديو.. الجيش اللبناني يبدأ أكبر عملية جمع للسلاح منذ الحرب الأهلية

منذ 18 ثانية
عناصر من الجيش اللبناني

عناصر من الجيش اللبناني

A A A
طباعة المقال

انطلقت صباح اليوم الخميس 28-8-2025 أكبر عملية للجيش اللبناني ضمن خطته لحصر السلاح منذ الحرب الأهلية، والتي ستشمل مخيمات فلسطينية في جنوب وشمال الليطاني.

وأفاد مصدر أمني لقناة الحدث بأن الجيش اللبناني تسلم من حركة “فتح” 7 شاحنات أسلحة ثقيلة من مخيم الرشيدية محمّلة بـ صواريخ غراد ورشاشات ثقيلة وراجمات.

وأشار رئيس لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني السفير رامز دمشقية لـmtv بأن الدفعة الأولى من السلاح المتوسط والثقيل سُلّمت إلى الجيش اللبناني من مخيّم الرشيديّة ودفعة أخرى ستصل من مخيّمَي البص وبرج البراجنة.

واعتبر دمشقية ان “سحب السلاح من 3 مخيّمات فلسطينية جنوب الليطاني أمر إيجابي جدًّا و”حماس” سترى أنّ هذا الأمر لمصلحة المخيّمات ونحن نتواصل مع الجميع”.

    المزيد من أخبار لبنان

    آليات تابعة لـ "اليونيفيل" - أرشيفية
    بين البقاء والرحيل.. لبنان يترقب قرار مجلس الأمن اليوم حول مصير اليونيفيل!
    رئيس مجلس النواب نبيه بري
    الرئيس بري للجمهورية: "ماكو تقدم" والأمور ليست سهلة
    وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى
    منسى: نحن لا نخاف ولا يمكن أن يكون هناك بندقيتان على أرض واحدة تحت راية السيادة اللبنانية

    الأكثر قراءة

    نائبة المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط مورغان اورتاغوس
    صورة.. بعد طوني المندلق "أورتاغوس" مع إيلي صعب
    عناصر من الجيش اللبناني
    واشنطن حسمت أمرها.. ومصادر خليجية: "لن نطأ لبنان قبل نزع السلاح"
    رئيس مجلس النواب ​نبيه بري
    نبيه بري محبط: أتونا بعكس ما وعدونا به!