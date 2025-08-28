فيديو.. الجيش اللبناني يبدأ أكبر عملية جمع للسلاح منذ الحرب الأهلية

انطلقت صباح اليوم الخميس 28-8-2025 أكبر عملية للجيش اللبناني ضمن خطته لحصر السلاح منذ الحرب الأهلية، والتي ستشمل مخيمات فلسطينية في جنوب وشمال الليطاني.

وأفاد مصدر أمني لقناة الحدث بأن الجيش اللبناني تسلم من حركة “فتح” 7 شاحنات أسلحة ثقيلة من مخيم الرشيدية محمّلة بـ صواريخ غراد ورشاشات ثقيلة وراجمات.

وأشار رئيس لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني السفير رامز دمشقية لـmtv بأن الدفعة الأولى من السلاح المتوسط والثقيل سُلّمت إلى الجيش اللبناني من مخيّم الرشيديّة ودفعة أخرى ستصل من مخيّمَي البص وبرج البراجنة.

واعتبر دمشقية ان “سحب السلاح من 3 مخيّمات فلسطينية جنوب الليطاني أمر إيجابي جدًّا و”حماس” سترى أنّ هذا الأمر لمصلحة المخيّمات ونحن نتواصل مع الجميع”.

فيديو متداول.. الجيش اللبناني يتسلم من حركة فتح 7 شاحنات أسلحة ثقيلة من مخيم الرشيدية#لبنان #بيروت pic.twitter.com/ER7A37zJQe — Sawt Beirut International (@SawtBeirut) August 28, 2025