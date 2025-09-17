الأربعاء 25 ربيع الأول 1447 ﻫ - 17 سبتمبر 2025 |
فيديو.. العسكريون المتقاعدون يحاولون اقتحام السرايا الحكومية ودعوات للتهدئة

منذ 40 دقيقة
من اعتصام العسكريين المتقاعدين في ساحة رياض الصلح

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” أن عدداً من المعتصمين من العسكريين المتقاعدين في ساحة رياض الصلح، حاولوا إزالة الشريط الشائك، وتجاوز السور الفاصل مع السراي الحكومي، وصعد بعضهم على آليات الاطفاء، بالرغم من دعوات التهدئة من العميدين جورج نادر وشامل روكز.

كما عمدوا الى إحراق الاعشاب في المنطقة.

كما أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” أن العميد جورج نادر طلب عبر مكبّر الصوت، بنبرة عالية وغاضبة، من المعتصمين، الابتعاد عن عناصر الجيش والقوى الامنية”، مؤكدا “عدم السماح بالصدام معهم تحت أي عنوان، ومنع قطع الطرق امام المواطنين”.

ودعا المحتجين الى “التقيد بالبيان الذي صدر عن الرابطة والتزامه”.

في المقابل، علت صيحات الغضب من المعتصمين، وانقسمت آراؤهم بين من يريد التصعيد ومن يريد تهدئة الأمور.

