الأثنين 6 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 20 نوفمبر 2023 |
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فيديو.. القصف الإسرائيلي يدمر منزل نائب لبناني في جنوب لبنان

منذ 3 دقائق
القصف الإسرائيلي يدمر منزل النائب قبلان قبلان

القصف الإسرائيلي يدمر منزل النائب قبلان قبلان

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استهدفت المدفعيّة الإسرائيليّة منزل عضو هيئة الرّئاسة في حركة “أملّ النّائب ​قبلان قبلان​، في ​ميس الجبل​ بجنوب لبنان، بقذيفتَين من عيار 155، ما تسبّب بأضرار مادّيّة جسيمة.

ميدانياً، أفادت القناة 12 الإسرائيلية أن 25 قذيفة صاروخية باتجاه كريات شمونة في الدفعة الصاروخية التي أطلقت من لبنان.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن طائرات حربية هاجمت جنوب لبنان ردا على استهداف كريات شمونة.

كما أعلن حزب الله استهدافه مركز قيادة الفرقة 91 لجيش الاحتلال في ثكنة برانيت الإسرائيلية بـ4 صواريخ بركان من العيار الثقيل.

وأشار الحزب -في بيان- إلى أنه استهدف ثكنة برانيت قبالة الحدود اللبنانية على دفعتين، وثكنة زبدين الإسرائيلية في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وأنه حقق ما وصفها بالإصابات المباشرة فيهما.

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