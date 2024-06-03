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فيديو.. انتشار الحرائق في منازل وغابات شمالي اسرائيل بعد هجوم لحزب الله

منذ ساعة واحدة
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن 15 موقعا تشتعل فيها النيران منذ ساعات في شمال إسرائيل، بعضها إثر إطلاق صواريخ من لبنان.

وأظهرت صور استمرار الحرائق وانبعاث أعمدة دخان من مستوطنة كريات شمونة في الجليل شمالي إسرائيل، بعد سقوط صواريخ أطلقها حزب الله أمس الأحد.

وقال موقع “إسرائيل هيوم” إن 14 فريق إطفاء تعمل منذ أكثر من 5 ساعات في محاولة لإطفاء الحرائق المشتعلة في الجليل الأعلى.

أما صحيفة “يديعوت أحرونوت”، فقالت إنه تم إجلاء إسرائيليين من منازلهم في كريات شمونة، وإن فرق الإطفاء تمكنت من احتواء النيران القريبة من المنازل في منطقة مرغليوت.

كما قالت الصحيفة إن التركيز الآن هو على إخماد النيران المستعرة في المناطق الجبلية والحقول، في مرغليوت وكريات شمونة.

ونشرت هيئة البث الإسرائيلية مشاهد قالت إنها لحرائق وصلت للمنازل في مستوطنة كريات شمونة بالجليل، إثر قصف صاروخي نفذه حزب الله من جنوب لبنان.

ويتبادل حزب الله وإسرائيل إطلاق النار بالتوازي مع الحرب في غزة، فيما يمثل أسوأ صراع عبر الحدود الجنوبية للبنان منذ عام 2006، الأمر الذي أثار مخاوف من توسع القتال في المنطقة.

 

    المصدر :
  • الجزيرة
  • سكاي نيوز

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