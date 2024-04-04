فيديو.. اندلاع حريق هائل في بلدة المرج في البقاع الغربي

اندلع حريق ضخم في مستودعات للورد في بلدة المرج في البقاع الغربي، أدى لسقوط ضحايا وجرحى، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان.

وفي المعلومات الأولية، فقد أسفر الحريق الذي لم تعرف أسبابه حتى الساعة عن سقوط قتيلين وأربعة جرحى من العاملين في المستودع من اللبنانيين والسوريين. وعلى الفور وصلت فرق الدفاع المدني وعملت على محاصرت النيران واخماد الحريق الذي اتى على كامل المستودع.

كما حضرت فرق الصليب الاحمر اللبناني، وكذلك فرق الاغاثة، الذين نقلوا القتلى والجراحى الى مستشفيات المنطقة.

فيما وصلت القوة الامنية الى المكان وباشرت التحقيق بالحادث.