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فيديو.. انفجار غامض يهز جنوب لبنان

منذ 8 دقائق
آخر تحديث: 13 - يناير - 2022 7:40 صباحًا
طواقم الاسعادف- أرشيفية

طواقم الاسعادف- أرشيفية

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سمع دوي انفجار حوالي الساعة الثانية فجرا في منطقة دير الزهراني جنوبي لبنان، لم تعرف أسبابه بعد.

وأفادت وسائل إعلام محلية عن وقوع انفجار كبير في منطقة دير الزهراني جنوب لبنان. وبحسب ما ورد وقع الانفجار في منطقة غير سكنية. ومازال سبب الانفجار مجهولا

ونقلت وسائل إعلامية محلية عن سكان المنطقة قولهم إنهم شاهدوا نيرانا مندلعة في خراج البلدة، فيما أفاد شهود عيان بـ”مسارعة عناصر من “حزب الله” الى مكان الانفجار، حيث ضربت طوقا حوله ومنعت سيارة إسعاف للرسالة الاسلامية التابعة لحركة أمل من التوجه نحو مكان الحادث”.

 

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