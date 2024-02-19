فيديو.. انهيار مبنى تسكنه 5 عائلات في العمروسية بالشويفات

انهار مبنى في منطقة العمروسية بالشويفات، جنوب العاصمة بيروت، مساء اليوم الإثنين 19 فبراير/شباط 2024، وسط أنباء عن وقوع ضحايا.

وتوجهت فرق الإسعاف والدفاع المدني إلى المبنى المنهار، والذي كان مكتظا بالسكان وأغلبيتهم من السوريين.

سقوط مبنى في منطقة الشويفات ومعلومات أولية عن وجود إصابات pic.twitter.com/rTcfLeasvr — LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) February 19, 2024

ويتألف المبنى من 4 طوابق، وتسكنه 5 عائلات من الجنسية السورية، معظمهم أطفال، بحسب شهود عيان.

وذكر الشهود أن “البلدية طلبت في وقت سابق من سكان المبنى إخلاءه، ولكن بعض السكان لم يغادروا”.

وأشارت تقارير أخرى إلى أن وضع المبنى كان جيدا، إلا أن انهيارات بالتربة سقطت عليه بفعل الأمطار، نظرا لوجوده في بطن الجبل.